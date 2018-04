Bertolacci premiato per il miglior gol del Genoa della stagione in corso

Serata di premiazioni questa sera alla Borsa di Genova, dove è avvenuta la prima edizione del Gran Gala del Premio Gentleman 2018. La serata, condotta dalla showgirl spagnola Laura Barriales (famoso volto della Serie A Tim) ha goduto della partecipazione del Presidente della Regione Giovanni Toti, l’Assessore Regionale allo Sport Ilaria Cavo, l’Assessore alla Cultura e Giovani del Comune di Genova Elisa Serafini e il Presidente del Coni Liguria Antonio Micillo, oltre che di molti giocatori rossoblucerchiati. Tra i giocatori di sponda genoana spicca la figura di Andrea Bertolacci, premiato per aver segnato il miglior gol del Genoa della stagione in corso. Il centrocampista aveva segnato il momentaneo gol del vantaggio nella sfida casalinga contro l’Atalanta dell’ex tecnico Gasperini. Le altre reti in gara erano la marcatura di Adel Taarabt contro il Napoli e quella di Andrej Galabinov contro il Sassuolo.